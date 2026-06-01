НБУ випустив нові 5 гривень: що відомо про цю монету

У 2026 році виповнюється 35 років від становлення в Україні системи господарських судів. На честь цього НБУ випустив нову монету. Її презентували 28 травня.

Що важливо знати про нові 5 гривень? Ця монета отримала назву "Господарська юстиція України", повідомляє НБУ. Олексій Шабан Заступник голови Національного банку України Монета – це більше, ніж просто метал, більше, ніж карбування. Це спосіб зафіксувати в історії ті події, які формують державу. І сьогодні НБУ вводить в обіг монету, присвячену 35-річчю господарської юстиції України – одного із фундаментів сучасної держави. Які характеристики цієї монети: вона має номінал 5 гривень;

виготовлена з нейзильберу;

тираж – 50 000 штук. На аверсі цієї монети зображено геометричну форму квадрата. Це символізує юрисдикцію, рівновагу та фундаментальність. Навколо зображено додаткові абстрактні елементи. Ці символи позначають зовнішній хаос. Загальна задумка цієї композиції – "стабільність у світі постійних змін". На реверсі: архітектурна колона, яка вказує на непохитність правової системи;

напис "ДОСВІД / ДОВІРА / ДІЄВІСТЬ", розташовний пів колом;

написи "35" та "Господарська юстиція України" – ліворуч від колони.

Як виглядають нові 5 гривень / Фото НБУ Важливо! Старт продажів цієї монети заплановано на 2 червня. Що важливо знати про монети НБУ спеціальних серій? НБУ регулярно створює пам'ятні та обігові монети спеціальних випусків. Вони виготовляються з різних матеріалів: дорогоцінних та недорогоцінних металів.

Ці монети мають дуже різну цінність. Зокрема, все залежить від дизайну, стану екземпляру та тиражу. Їх найвигідніше реалізовувати саме серед нумізматів. Бо при стандартних розрахунках, ціна цієї монети відповідає номіналу.