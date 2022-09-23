У ЄС поспішають обговорити нові санкції проти росії: який сценарій для нафти

У Європейському Союзі пришвидшився процес обговорення рішення про цінову стелю для російської нафти. Поштовхом для цього стало оголошення путіним часткової мобілізації у росії.

Повідомляють, що держави-члени мають на меті досягти політичної угоди щодо цього питання за кілька тижнів. Цілком ймовірно, обмеження цін на російську нафту може стати частиною нового пакету санкцій ЄС проти держави-агресорки. Про це повідомляють, особи обізнані з ситуацією.

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У ЄС обговорюють нові санкції проти росії

Цей крок вирівняє Євросоюз із зусиллями США, які намагаються втримати вартість нафти від зростання та завдати удару по доходах офіційної москви. Водночас попри намагання Європейської комісії, існує чимало перешкод й ніхто не гарантує позитивний результат.

Ухвалення рішення про санкції вимагає одностайної підтримки. Ця ситуація складна по-особливому, оскільки кожен член ЄС має власні потреби в енергетичному секторі.

На початку вересня міністри держав з G7 домовилисяна імпорт російської нафти. Завдякицьому США прагнуть послабити тиск на енергетичнихринкахтаросії.

На вихідних має пройти зустріч представників держав-членів блоку з Європейською комісією. Головна мета – обговорення нових санкцій. Крім обмежень для нафти пакет може включати додаткові санкції щодо окремих фізичних осіб та секторів.

Зокрема, йдеться про предмети розкоші та технології. Нагадаємо, що у шостому пакеті санкцій включили часткове ембарго російської нафти. Це рішення набуде чинності у грудні.

Що відомо про російську нафту

Найвідоміша марка російської нафти – Urals. На момент створення цього матеріалу, вартість цієї марки чорного золота коливається на рівні 72 доларів за барель, згідно з даними Investing.com. Для порівняння, ціни на дві найвідоміші марки нафти наразі зупинилися на наступних рівнях, згідно з Bloomberg:

Brent – 87,80 долара за барель;

WTI – 80,74 долара за барель.

З початку повномасштабної війни проти України росія втрачає європейський енергетичний ринок, який має для москви надзвичайно важливе значення. Одним із виходів для агресора стали ринки Азії. Влітку стало відомо, що саме у цей регіон прямує приблизно 50% від загального об'єму експорту нафти з російських портів. Лідерами за закупами стали Китай та Індія.