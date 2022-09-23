В ЕС спешат обсудить новые санкции против россии: какой сценарий для нефти

В Европейском Союзе ускорился процесс обсуждения решения о ценовом потолке для российской нефти. Толчком для этого стало объявление путиным частичной мобилизации в россии.

Сообщают, что государства-члены хотят достичь политического соглашения по этому вопросу за несколько недель. По всей вероятности, ограничение цен на российскую нефть может стать частью нового пакета санкций ЕС против государства-агрессора. Об этом сообщают, лица осведомлены о ситуации.

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В ЕС обсуждают новые санкции против россии

Этот шаг выровняет Евросоюз с усилиями США, пытающимися удержать стоимость нефти от роста и нанести удар по доходам официальной москвы. В то же время, несмотря на попытки Европейской комиссии, существует немало препятствий и никто не гарантирует положительный результат.

Принятие решения о санкциях требует абсолютной поддержки. Эта ситуация сложна особенно, поскольку каждый член ЕС имеет собственные потребности в энергетическом секторе.

В начале сентября министры государств с G7 договорилисьна импорт российской нефти Благодаряэтому США стремятся ослабить давление на энергетическихрынках, а также сократить общие доходы государства-агрессора россии.

На выходных должна пройти встреча представителей государств-членов блока с Европейской комиссией. Главная цель – обсуждение новых санкций. Помимо ограничений для нефти, пакет может включать дополнительные санкции в отношении отдельных физических лиц и секторов.

В частности, речь идет о предметах роскоши и технологиях. Напомним, что в шестом пакете санкций включили частичное эмбарго нефти с россии. Это решение вступит в силу в декабре.

Что известно о российской нефти

Самая известная марка российской нефти – Urals. На момент создания этого материала стоимость этого черного золота колеблется на уровне 72 долларов за баррель, согласно данным Investing.com. Для сравнения, цены на две самые известные марки нефти остановились на следующих уровнях, согласно Bloomberg:

Brent – 87,80 доллара за баррель;

WTI – 80,74 доллара за баррель.

С начала полномасштабной войны против Украины россия теряет европейский энергетический рынок, который имеет для москвы чрезвычайно важное значение. Одним из выходов для агрессора стали рынки Азии. Летом стало известно, что именно в этот регион следует примерно 50% от общего объема экспорта нефти из российских портов. Лидерами по закупкам стали Китай и Индия.