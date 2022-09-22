Початок мобілізації у росії: до чого тут найбільший банк держави-агресорки

У середу, 21 вересня, володимир путін оголосив про часткову мобілізацію у росії. Заявляли про цифру у 300 тисяч осіб. Як проходить цей процес і до чого тут один з найбільших банків держави-агресорки.

Зокрема, видання Медуза оприлюднило відео з першими "враженнями" росіянина, який уже встиг отримав повістку. Цікаво, що він навіть встиг згадати, що є "простою людиною".

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Початок мобілізації у росії

Він представився як Віталій Бугреєв. Події відбувалися біля одного з військкоматів у москві. Чоловік також повідомив наступні дані про себе:

йому 32 роки;

працює IT-спеціалістом в Сбербанку, який має статус найбільшого банку в росії;

За його словами, він немає ніякого військового досвіду, ніколи не служив, без військової спеціальності, не відвідував воєнну кафедру. Відправити його планують в наро-фомінськ, що в московській області, нібито в "служити в теробороні".

Колишній чиновник з економічного сектору топового рівня Олег Вюгін заявив, що у 2022 році економіка держави-агресорки мала шанс істотно зрости. Проте війна та санкції змінили ситуацію . Він також додав, що санкційна політика працює.

Також росіянин пожалівся на відео, що він звичайна людина й у нього є дружина, іпотека. Попри все додав, що поїде, або йому загрожує кримінальна справа. Додамо, за станом на 22 вересня 2022 року, в Україні кількість втрат особового складу російських окупантів уже складає понад 55 500 осіб, за даними Генштабу ЗСУ.

Що відомо про ситуацію з активами сбербанку

Після новин про часткову мобілізацію у росії на московській біржі зафіксували новий потужний обвал. Цікава, що за день до цього через заяви про намір на окупованих територіях України провести так звані псевдореферендуми на російському ринку також стався масштабний спад.

Ця динаміка не оминула котирування сбербанку. На момент створення цього матеріалу, акції російського банку коштують приблизно 124 рублів за штуку. На початку поточного року вартість цих цінних паперів коливалася на рівні 200 рублів за одиницю. Тоді як у річному розрахунку вони впали в ціні майже на 62%, за даними Trading Economics.