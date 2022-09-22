Начало мобилизации в россии: при чем здесь крупнейший банк государства-агрессора

В среду, 21 сентября, владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии. Заявляли о цифре в 300 тысяч человек. Как проходит этот процесс и при чем здесь один из крупнейших банков государства-агрессора.

В частности, издание Медуза обнародовало видео с первыми "впечатлениями" россиянина, который уже успел получить повестку. Интересно, что он даже вспомнил, что является "простым человеком".

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Начало мобилизации в россии

Он представился как Виталий Бугреев. События происходили у одного из военкоматов в москве. Мужчина также сообщил следующие данные о себе:

ему 32 года;

работает IT-специалистом в сбербанке, имеющем статус крупнейшего банка в россии.

По его словам, у него нет никакого военного опыта, никогда не служил, без военной специальности, не посещал военную кафедру. Отправить его планируют в наро-фоминск, что в московской области, якобы в "служить в терробороне".

Бывший чиновник из экономического сектора топового уровня Олег Вьюгин заявил, что в 2022 году экономика государства-агрессора имела шанс существенно возрасти. Однако война и санкции изменили ситуацию . Он также добавил, что санкционная политика работает.

Также россиянин пожаловался на видео, что он обычный человек и у него есть жена, ипотека. При всем добавил, что поедет, или ему грозит уголовное дело. По состоянию на 22 сентября 2022 года, в Украине количество потерь личного состава российских оккупантов уже составляет более 55 500 человек, по данным Генштаба ВСУ.

Что известно о ситуации с активами сбербанка

После новостей о частичной мобилизации в россии на столичной бирже зафиксировали новый массивный обвал. Интересно, что за день до этого из-за заявлений о намерении на оккупированных территориях Украины провести так называемые псевдореферендумы на российском рынке также произошел масштабный спад.

Эта динамика не обошла стороной котировки сбербанка. К моменту создания этого материала, акции российского банка стоят примерно 124 рублей за штуку. В начале текущего года цена этих ценных бумаг колебалась на уровне 200 рублей за единицу. В то время как в годовом расчете они упали в цене почти на 62%, по данным Trading Economics.