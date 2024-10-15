Таємниця розкрита: що означає печатка на доларах США і до чого тут Мінфін

На кожній банкноті долара США можна помітити спеціальну печатку. Цей символ має особливе значення та цікаву історію.

Що означає печатка на доларах США

На банкнотах долара США можна побачити зелену печатку, яка зображена з правої сторони від портрета відомої особи. Про це інформує The US Сurrency Education Program.

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Ця печатка є символом Міністерства фінансів США. Її дизайн змінили у 1968 році, а оновлену версію затвердив тодішній очільник відомства.

Печатка на доларах США / Фото The US Сurrency Education Program

Цікава деталь! Оригінальна печатка фактично існує довше Мінфін США. Річ у тому, що печатку використовували ще в період Статей Конфедерації.

На офіційному сайті Міністерства фінансів США вказано, що майже 200 років на печатці був латинський напис "Thesaur. Amer. Septent. Sigil.", що перекладається як “Печатка Казначейства Північної Америки”. На сучасному дизайні цей напис було змінено на "Департамент Казначейства". Цю печатку друкують на усіх купюрах долара США з 1969 року.