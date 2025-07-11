Заробіток для трейдерів

Нові тарифи на імпорт міді діятимуть з 1 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Після такої заяви Трампа ціна на мідь у США злетіла на 13% за лічені хвилини, а різниця з цінами на Лондонській біржі металів сягнула 28%.

Тому до серпня чотири великі сировинні трейдери – Trafigura, Mercuria, Glencore та IXM – можуть отримати понад 300 мільйонів доларів прибутку, продавши рекордні обсяги міді у США. Трейдери закуповували дешевшу мідь за міжнародними цінами, доставляли її до США і продавали значно дорожче.

Так з листопада у США ввезли близько 600 000 тонн "надлишкової" міді. З цього обсягу отримали щонайменше 312 мільйонів доларів прибутку, або приблизно 520 доларів на кожній тонні:

Trafigura – близько 200 000 тонн;

Mercuria – майже 200 000 тонн;

Glencore – від 100 до 200 000 тонн;

IXM – понад 50 000 тонн.

Цей сплеск імпорту створив дефіцит міді в інших частинах світу, зазначають трейдери.

Як вплинуть на торгівлю мита на мідь

Президент США Дональд Трамп оголосив про 50% мито на мідь, що призвело до зростання цін на неї на Нью-Йоркській біржі на 13%.

Найбільшим постачальником міді до США є Чилі. Країна імпортує близько 70% цього металу. За нею йдуть Канада та Перу.

Анонсовані 50% мита можуть серйозно погіршити умови торгівлі для цих країн.

У Канаді вже попередили, що агресивні тарифи Трампа вдарить по енергетичній інфраструктурі регіону, бо США не мають у достатній кількості власного запасу міді.

Тим часом фахівці банку JPMorgan вважають, що 50% мито може стати "несподіванкою для ринку" – вони прогнозували ставку на рівні 25%.

Мита на мідь стали продовженням глобальної торгівельної війни Трампа. Він вже надіслав листи з новими тарифами для понад десятка країн, які мають набути чинності з 1 серпня.