Не все так гладко: про що змогли домовитись США та Китай

Нещодавно відбулася зустріч Трампа та Сі у Південній Кореї. Президенти наче як домовились про співпрацю у багатьох сферах.

Що потрібно знати про зустріч Трампа та Сі?

Напередодні зустрічі, Трамп наказав здійснити випробування ядерної зброї. Звучали тези, що вони мають відбуватися на рівні з тими, які проводять Китай та США, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spectator.

Читайте також Такого не було з 2022 року: Росія різко скоротила експорт нафтопродуктів

Пекін не став відповідати випробовуваннями. Попри це, китайському уряду вдалося "продавити" Трампа у деяких галузях. Зокрема, американський президент ухвалив рішення про:

зниження мит до 47%;

скасування зборів для китайських суден.

Сі також пішов на поступки. Наприклад, він пообіцяв відновити експорт рідкісноземельних металів на рік.

З усього видно, що обидва лідери були налаштовані на те, аби домовитись на вигідних умовах і не продовжувати конфлікт. Щобільше, Трамп та Сі узгодили зустріч у наступному році.

Цікаво! Як повідомляє The Economist, рейтинг схвалення Трампа продовжує знижуватись Зараз американського президента підтримує лише 39% населення.

До чого призвела зустріч Трампа та Сі?