Не все так гладко: про що змогли домовитись США та Китай
- Трамп погодився знизити мита до 47% і скасувати збори для китайських суден, тоді як Китай відновить експорт рідкісноземельних металів на рік.
- Лідери домовилися про ще одну зустріч у наступному році.
Нещодавно відбулася зустріч Трампа та Сі у Південній Кореї. Президенти наче як домовились про співпрацю у багатьох сферах.
Що потрібно знати про зустріч Трампа та Сі?
Напередодні зустрічі, Трамп наказав здійснити випробування ядерної зброї. Звучали тези, що вони мають відбуватися на рівні з тими, які проводять Китай та США, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spectator.
Пекін не став відповідати випробовуваннями. Попри це, китайському уряду вдалося "продавити" Трампа у деяких галузях. Зокрема, американський президент ухвалив рішення про:
- зниження мит до 47%;
- скасування зборів для китайських суден.
Сі також пішов на поступки. Наприклад, він пообіцяв відновити експорт рідкісноземельних металів на рік.
З усього видно, що обидва лідери були налаштовані на те, аби домовитись на вигідних умовах і не продовжувати конфлікт. Щобільше, Трамп та Сі узгодили зустріч у наступному році.
Цікаво! Як повідомляє The Economist, рейтинг схвалення Трампа продовжує знижуватись Зараз американського президента підтримує лише 39% населення.
До чого призвела зустріч Трампа та Сі?
Китай також пообіцяв збільшити закупки сої у США. Проте точні об'єми визначені не були. Однак Трамп сказав, що ці закупки очікуються "в величезних обсягах".
30 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Китай схвалив угоду про передачу прав на застосунок TikTok. Станом на зараз, ця платформа належить ByteDance, наголошує Reuters.