Не все так гладко: о чем смогли договориться США и Китай

Недавно состоялась встреча Трампа и Си в Южной Корее. Президенты вроде как договорились о сотрудничестве во многих сферах.

Что нужно знать о встрече Трампа и Си?

Накануне встречи, Трамп приказал осуществить испытания ядерного оружия. Звучали тезисы, что они должно происходить на уровне с теми, которые проводят Китай и США, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spectator.

Читайте также Такого не было с 2022 года: Россия резко сократила экспорт нефтепродуктов

Пекин не стал отвечать испытаниями. Несмотря на это, китайскому правительству удалось "продавить" Трампа в некоторых отраслях. В частности, американский президент принял решение о:

снижении пошлин до 47%;

отмене сборов для китайских судов.

Си также пошел на уступки. Например, он пообещал возобновить экспорт редкоземельных металлов на год.

Из всего видно, что оба лидера были настроены на то, чтобы договориться на выгодных условиях и не продолжать конфликт. Более того, Трамп и Си согласовали встречу в следующем году.

Интересно! Как сообщает The Economist, рейтинг одобрения Трампа продолжает снижаться Сейчас американского президента поддерживает лишь 39% населения.

К чему привела встреча Трампа и Си?