Мінімальні пенсії з 1 листопада: скільки гарантовано виплатять українцям

Скільки виплачуватимуть пенсіонерам з 1 листопада

Українські пенсіонери у листопаді 2026 року отримуватимуть суми, які були зафіксовані за підсумками березневої індексації. Окремого підвищення виплат безпосередньо з першого числа місяця урядом не заплановано, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

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Сума гарантованих виплат розраховується індивідуально та залежить від віку людини, її страхового стажу та факту працевлаштування.

Які мінімальні виплати встановлено для різних категорій

Розміри мінімальних пенсійних виплат розраховуються так:

мінімум 4 213 гривень – отримують непрацюючі пенсіонери віком від 65 років із повним стажем (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), а також громадяни від 80 років із стажем 20/25 років;

– отримують непрацюючі пенсіонери віком від 65 років із повним стажем (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), а також громадяни від 80 років із стажем 20/25 років; 4 050 гривень – виплачують пенсіонерам віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж: щонайменше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок;

– виплачують пенсіонерам віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж: щонайменше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок; 3 725 гривень – призначено для осіб до 70 років із повним стажем та для людей з інвалідністю I групи незалежно від віку чи стажу;

– призначено для осіб до 70 років із повним стажем та для людей з інвалідністю I групи незалежно від віку чи стажу; 3 406 гривень – виплачують усім іншим непрацюючим пенсіонерам незалежно від закону призначення виплати.

Загальний базовий розмір мінімальної пенсії за віком в Україні у 2026 році закріплено на рівні 2 595 гривень. Ця сума дорівнює офіційному прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Водночас підсумкова виплата на картку конкретної людини зазвичай є вищою. Вона формується з урахуванням тривалості страхового стажу, рівня заробітної плати та персональних доплат.

До слова, максимальний розмір пенсії також залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі така пенсійна виплата - 25 950 гривень. Підвищення цього показника з 1 листопада не планується.