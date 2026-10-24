Максимальна пенсія з 1 листопада: скільки отримають українці

Якими будуть максимальні пенсії з 1 листопада

У листопаді 2026 року розміри мінімальної та максимальної пенсії для українських пенсіонерів залишаться на зафіксованому рівні. Базовим орієнтиром для цих показників є прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, що становить нині 2 595 гривень, повідомили у ПФУ:

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Для громадян із найменшими виплатами сума дорівнює прожитковому мінімуму й становить 2 595 гривень.

Водночас максимальна виплата за законом обмежена десятьма прожитковими мінімумами, тому пенсіонери не можуть отримувати понад 25 950 гривень на місяць.

Усі пенсійні виплати в Україні напряму залежать від державних соціальних стандартів. Навіть найменші зрушення в базових показниках миттєво позначаються на підсумкових сумах, які отримують громадяни на свої рахунки.

Хто має право на пенсії більше максимальних

Більше максимальних пенсійних виплат можуть отримати ті, хто має право на спецпенсії. Наприклад:

судді;

прокурори;

військовослужбовці та деякі інші силовики;

судові експерти;

нардепи;

посадовці Національного банку України;

члени Кабінету Міністрів України;

посадовці органів місцевого самоврядування;

науковці.

Розглянемо на прикладі суддів. Вони отримують не класичну пенсію, а – щомісячне довічне грошове утримання. Сума залежить від базового відсотка суддівської винагороди, а також стажу роботи на посаді судді.