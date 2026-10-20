Скільки становитимуть мінімальні та максимальні пенсії у листопаді

У листопаді 2026 року розміри мінімальної та максимальної пенсії для українських пенсіонерів залишаться незмінними. Базовий фінансовий орієнтир для розрахунків – прожитковий мінімум для непрацездатних громадян – зафіксовано на рівні 2 595 гривень, повідомили в Пенсійному фонді України.

Для одержувачів найменших виплат сума залишається на рівні того самого прожиткового мінімуму й становить 2 595 гривень. Водночас держава обмежує й верхню планку: закон забороняє призначати пенсію понад десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Таким чином, максимальна пенсійна виплата в Україні наразі становить 25 950 гривень.

Від чого залежить кінцева сума виплат пенсіонера

Розмір щомісячного забезпечення кожної людини держава визначає індивідуально за встановленою формулою. На суму безпосередньо впливає тривалість накопиченого страхового стажу.

Критичне значення також мають:

розмір офіційної заробітної плати, з якої сумлінно сплачувалися страхові внески;

індивідуальні коефіцієнти заробітку.

Що довше громадянин працював легально та що більшим був його офіційний дохід, то вищі шанси розраховувати на солідні виплати.

До слова, стаж можна докупити. Точна вартість залежить саме від того, який період стажу купується. Наприклад, якщо угода укладається на майбутнє, мінімальний щомісячний платіж становить 1 902,34 гривні. Розраховується таке значення як 22% від мінімальної заробітної плати.