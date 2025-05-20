Регіон, який може змінити все: де найбільше запасів критично важливих металів для світу

Світ звертає все більше уваги на Африку. Усе через рідкісноземельні метали, за які ведуть боротьбу у світі.

Запаси рідкоземельних металів в Африці

Рідкісноземельні метали відіграють важливе значення для переходу на "зелену" енергетику та розвитку високих технологій. І саме в Африці виявили значні запаси важливих ресурсів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Oil Prices.

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Зокрема, в Африці зосереджені значні запаси таких ресурсів:

Кобальт – 55% світових запасів;

Графіт – 21% світових запасів;

Марганець – 47% світових запасів;

Нікель – 5% світових запасів;

Рідкоземельні елементи.

Варте уваги! В Африці також є значні запаси літію та міді. Для прикладу, на континенті виявили 5,9% світових запасів. Нагадаємо, що найбільші запаси міді у світі зосередженні в Чилі.

Усі вище згадані ресурси необхідні для створення акумуляторів, електромобілів, вітрових турбін та інших компонентів зеленої енергетики. Ба більше, їх неможливо замінити. Крім того, чимало західних компаній звертають увагу на Африку, аби диверсифікувати поставки рідкісноземельних металів. Бізнеси не хочуть залежати від Китаю, який є монополістом.

Далі – більше! Завдяки природним ресурсам Африка має стратегічне значення в глобальному ланцюгу постачання. Наприклад, Демократична Республіка Конго експортує понад 70% світового кобальту, який потрібен для виробництва акумуляторів. Інші країни Африки "відповідають" за такі ресурси: