Мільярди доларів для Афганістану: яка дилема виникла перед міжнародними донорами

Афганістан, де місяць тому владу захопило угрупування "Талібан", зіткнувся відразу з кількома масштабними кризами: призупинення фінансової допомоги та замороження активів міжнародними донорами, ризик порушення прав людини, голод, загальнонаціональний дефіцит ліквідності. На конференції ООН в Женеві західні держави пообіцяли допомогти Афганістану, проте перед ними виникла серйозна дилема.

Політики на Заході намагаються вирішити, чи варто налагоджувати контакти з новою "владою" Афганістану, яка сумно відома різким тлумаченням ісламського закону, тоді як країна впевнено рухається до економічного краху.

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Афганістан може отримати допомогу від Заходу

Цього тижня міжнародні донори, в тому числі США та європейські держави, пообіцяли виділити понад мільярд доларів, щоб допомогти розореній війною країні. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що запаси їжі в Афганістані можуть закінчитися до кінця вересня та наголосив, що необхідно буде співпрацювати з талібами.

Неможливо надавати гуманітарну допомогу всередині Афганістану без взаємодії з владою де-факто,

– додав Антоніу Гутерреш.

Корупція та ризики

Ранішезалежало від іноземних партнерів.ВВП країни припадало на міжнародну допомогу, орієнтовнонаселення жило за межею бідності.

Це породжує нову дилему для країн, які прагнуть допомогти Афганістану, на тлі побоювань щодо порушень прав людини, нових можливостей для корупції та неправомірного використання коштів від донорів. Зокрема, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки та колишній фінансовий аташе посольства США в Кабулі Алекс Зерден вважає, що такий потенціал для корупції – це серйозний ризик.

Талібан контролює митницю, вони контролюють податкову. Місяць тому таліби займалися вимаганням, і я не думаю, що вони збираються змінюватися,

– додав експерт.

Генсек ООН про ситуацію в Афганістані / Фото Getty Images

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Крім того, чверть банків в країні, як і центробанк, тепер під контролем бойовиків, тож вони впливають на усі способи переміщення коштів в Афганістані. Усі, хто співпрацюють з цією категорією фінустанов, ризикують потрапити під санкції США. Зерден також підмітив, що гуманітарні організації можуть передавати допомогу через незалежні організації на місцях. Однак, існує ризик, що ці офіси не будуть здатні відповідально переводити або використовувати великі обсяги фінансових надходжень.

Досі таліби жили завдяки надходженням від торгівлі опіумом, вимагання грошей та незаконного видобування корисних копалин. Їхні річні доходи досягали, але ці суми неможливо порівняти з понаддоларів, які щорічно потрібні для фінансування афганського уряду. Зважаючи на ситуацію, корупція в країні може змінити форму.

Проте, міжнародні донори все ще мають певні механізми, за допомогою яких вони зможуть підтримати жителів Афганістану. Перш за все йдеться про постачання продуктів, ліків та інших речей першої потреби. Саме про такий підхід заявили:

Іран,

Катар,

Китай,

Пакистан.

Інша опція пов'язана з ООН чи приватними банками для розміщення капіталів без залучення державних фінустанов.