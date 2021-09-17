Миллиарды долларов для Афганистана: какая дилемма возникла перед международными донорами

Афганистан, где месяц назад власть захватила группировка "Талибан", столкнулся сразу с несколькими масштабными кризисами: приостановление финансовой помощи и замораживание активов международными донорами, риск нарушения прав человека, голод, общенациональный дефицит ликвидности. На конференции ООН в Женеве западные государства пообещали помочь Афганистану, но перед ними возникла дилемма.

Политики на Западе пытаются решить, стоит ли налаживать контакты с новой "властью" Афганистана, которая печально известна резким толкованием исламского закона, тогда как страна уверенно движется к экономическому краху.

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Афганистан может получить помощь от Запада

На этой неделе международные доноры, в том числе США и европейские государства, пообещали выделить более миллиарда долларов, чтобы помочь разоренной войной стране. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что запасы пищи в Афганистане могут закончиться до конца сентября и подчеркнул, что необходимо будетсотрудничать с талибами.

Невозможно оказывать гуманитарную помощь внутри Афганистана без взаимодействия с властью де-факто,

– добавил Антониу Гутерреш.

Коррупция и риски

Ранеезависело от иностранных партнеров.ВВП страны приходилось на международную помощь, ориентировочнонаселения жило за чертой бедности.

Это порождает новую дилемму для стран, которые стремятся помочь Афганистану, на фоне опасений относительно нарушений прав человека, новых возможностей для коррупции и неправомерного использования средств от доноров. В частности, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и бывший финансовый атташе посольства США в Кабуле Алекс Зерден считает, что такой потенциал для коррупции – это серьезный риск.

Талибан контролирует таможню, они контролируют налоговую. Месяц назад талибы занимались вымогательством, и я не думаю, что они собираются меняться,

– добавил эксперт.

Генсек ООН о ситуации в Афганистане / Фото Getty Images

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Кроме того, четверть банков в стране, как и центробанк, теперь под контролем боевиков, поэтому они влияют на все способы перемещения средств в Афганистане. Все, кто сотрудничают с этой категорией финучреждений, рискуют попасть под санкции США. Зерден также заметил, что гуманитарные организации могут передавать помощь через независимые организации на местах. Однако, существует риск, что эти офисы не будут способны ответственно переводить или использовать большие объемы финансовых поступлений.

До сих пор талибы жили благодаря поступлениям от торговли опиумом, вымогательство денег и незаконной добычи полезных ископаемых. Их годовые доходы достигали сотен миллионов долларов, но эти суммы невозможно сравнить с более чем 5 миллиардами долларов, которые ежегодно требуются для финансирования афганского правительства. Учитывая ситуацию, коррупция в стране может изменить форму.

Однако, международные доноры все еще имеют определенные механизмы, с помощью которых они смогут поддержать жителей Афганистана. Прежде всего речь идет о поставках продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости. Именно о таком подходе заявили:

Иран,

Катар,

Китай,

Пакистан.

Другая опция связана с ООН или частными банками для размещения капиталов без привлечения государственных банков.