Один із найзаможніших бізнесменів світу втратив 94% свого капіталу за день та встановив рекорд

Американським підприємцем та інвестором Сем Бенкман-Фрід, який заснував біржу криптовалют FTX на початку цього тижня володів капіталом у розмірі 16 мільярдів доларів. Всього за день ситуація кардинально змінилася.

У вівторок, 8 листопада, стало відомо 30-річний бізнесмен вирішив продати свою компанію FTX одній з найвідоміших криптобірж у світі. Йдеться про Binance. Головна причина – полегшити наслідки серйозної кризи ліквідності у компанії.

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Що сталося з капіталом відомо бізнесмена у світі криптовалют

У результаті Сем Бенкман-Фрід всього за день втратив 94% своїх статків, які до цього оцінювали у 16 мільярдів доларів. За даними Forbes, у 2021 році він володів капіталом у розмірі 8,7 мільярда доларів, а у 2022 цей показник досягав 24 мільярдів доларів. Станом на 27 вересня йшлося про 17,2 мільярда доларів.

Раніше цього року Бенкман-Фрід назвав себе "ефективним альтруїстом" та пообіцяв віддати більшу частину своїх грошей на благодійність. Тоді він володів 21 мільярдом доларів, пише CoinDesk.

Що таке ефективний альтруїзм Це філософія й соціальний рух, який використовує докази, щоб визначати найефективніші способи допомоги іншим.

Відтак бізнесмен встановив новий світовий рекорд, адже втрата 94% капіталу за день – це найбільший обвал за такий період серед мільярдерів. За даними Yahoo!Finance, тепер він володіє капіталом у розмірі 1 мільярда доларів. Водночас CoinDesk повідомляє про іншу цифру – 991,5 мільярда доларів. У такому разі він міг втратити статус мільярдера.