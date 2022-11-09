Один из самых богатых бизнесменов мира потерял 94% своего капитала за день и установил рекорд

Американским предпринимателем и инвестором Сэм Бенкман-Фрид, основавший биржу криптовалют FTX в начале этой недели владел капиталом в размере 16 миллиардов долларов. Всего за день ситуация кардинально поменялась.

Во вторник, 8 ноября, стало известно 30-летний бизнесмен решил продать свою компанию FTX одной из известнейших криптобирж в мире. Речь идет о Binance. Главная причина – облегчить последствия серьезного кризиса ликвидности в компании.

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Что произошло с капиталом известно бизнесмена в мире криптовалют

В результате Сэм Бенкман-Фрид всего за день потерял 94% своего состояния, которое до этого оценивали в 16 миллиардов долларов. По данным Forbes, в 2021 году он владел капиталом в размере 8,7 миллиарда долларов, а в 2022 этот показатель достигал 24 миллиарда долларов. По состоянию на 27 сентября речь шла о 17,2 миллиарда долларов.

Ранее в этом году Бенкман-Фрид назвал себя "эффективным альтруистом" и пообещал отдать большую часть своих денег на благотворительность. Тогда он владел 21 миллиардом долларов, пишет CoinDesk.

Что такое эффективный альтруизм Это философия и социальное движение, использующее доказательства, чтобы определять самые эффективные способы помощи другим.

Следовательно, бизнесмен установил новый мировой рекорд, ведь потеря 94% капитала за день – это самый большой обвал за такой период среди миллиардеров. По данным Yahoo!Finance, теперь он владеет капиталом в размере 1 миллиарда долларов. В то же время CoinDesk сообщает о другой цифре – 991,5 миллиарда долларов. В таком случае он мог утратить статус миллиардера.