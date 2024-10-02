Найбагатші діти світу

Перше місце у рейтингу найбагатших дітей світу займає єдина донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон – Шарлотта. Капітал 9-річної дівчинки оцінили в 3,9 мільярда фунтів стерлінгів або 5 мільярдів доларів, інформує Outdoor Toys. Другу сходинку посідає її старший брат.

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Станом на 2024 рік статки принца Джорджа становлять 2,8 мільярда фунтів стерлінгів. У перерахунку на долари це 3,6 мільярда доларів. Наймолодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон також володіє значним капіталом та посідає 9 сходинку у рейтингу. Він володіє статками у розмірі 98 мільйонів фунтів стерлінгів (125 мільйонів доларів).

Трійку лідерів закриває син американської співачки Ріанни та репера A$AP Rocky. Капітал малюка оцінили у 1,09 мільярда фунтів стерлінгів або 1,2 мільярда доларів. До першої десятки найбагатших дітей світу також потрапили доньки відомих американців: