Самые богатые дети мира

Первое место в рейтинге самых богатых детей мира занимает единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Шарлотта. Капитал 9-летней девочки оценили в 3,9 миллиарда фунтов стерлингов или 5 миллиардов долларов, информирует Outdoor Toys. Второе место занимает ее старший брат.

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По состоянию на 2024 год состояние принца Джорджа составляет 2,8 миллиарда фунтов стерлингов. В пересчете на доллары это 3,6 миллиарда долларов. Самый младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон также обладает значительным капиталом и занимает 9 строчку в рейтинге. Он обладает состоянием в размере 98 миллионов фунтов стерлингов (125 миллионов долларов).

Тройку лидеров закрывает сын американской певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky. Капитал малыша оценили в 1,09 миллиарда фунтов стерлингов или 1,2 миллиарда долларов. В первую десятку самых богатых детей мира также попали дочери известных американцев: