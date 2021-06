Мільярдер, який заробляє більше Маска, втратив понад 13 мільярдів доларів за 4 дні: що сталося

Індійський мільярдер Гаутам Адані встановив світовий антирекорд. Він втратив більше грошей, ніж будь-хто інший всього за чотири дні. Схоже, що мрія Адані піднятися у рейтингу найбагатших людей світу почала танути. Чому так сталося – читайте далі.

Падіння індійського магната почалося після того, як журналісти звернули увагу на деяких офшорних інвесторів. Це спровокувало крах акцій конгломерату, який належить Адані, на фондовому ринку.

Варте уваги Секрети Apple: як не лише витрачати гроші на IPhone, а й заробляти на ньому

Гаутам Адані втратив понад 13 мільярдів доларів

Bloomberg Billionaires Index повідомляє, що особисті статки Гаутама Адані впали відразу на 13,2 мільярда доларів. Тепер його капітал оцінюють у 63,5 мільярда доларів. Цікаво, що всього кілька днів тому Адані впевнено наздоганяв найбагатшу людину Азії Мукеша Амбані. Капітал Адані дорівнював 69 мільярдам доларів проти 77 мільярдів Амбані.

Вартість акцій стрімко пішла вниз після публікації The Economic Times, у якій йдеться про те, що Національний депозитарій Індії заморозив рахунки трьох фондів. Головна причина –відсутність необхідної інформації про їхніх власників. Основна частка інвестиційних фондів Cresta Fund and APMS Investment Fund – приблизно 6 мільярдів доларів – це цінні папери компаній Гаутама Адані.

Конгломерат Adani назвав цей звіт "відверто помилковим" та наголосив, що "це було зроблено з метою навмисного введення в оману інвестиційної спільноти". Попри це вкладники були стурбовані цією ситуацією та почали швидко виводити кошти з активів Адані. Bloomberg Intelligence пише, що понад 90% активів офшорних фондів у Маврикії керуються групою компаній Adani.

Обвал на біржі

Цінні папери Adani Green Energy Ltd., головного активу мільярдера, впали в ціні відразу на 12,4%. Акції Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. подешевшали на 22%, Adani Power Ltd., Adani Total Gas Ltd. та Adani Transmission Ltd. пішли вниз на 22%, тоді як активи Adani Enterprises втратили понад 13%.

Цікаво Батько Всесвітньої павутини продасть вихідний код технології, яка "змінила світ" на NFT-аукціоні

Акції імперії Адані різко впали в ціні / Інфографіка Bloomberg

Імперія Адані, яка охоплює порти, шахти та електростанції, знаходилася у центрі збудження протягом кількох останніх років. Все тому, що вугільний магнат прагне поєднати свої бізнес-інтереси з пріоритетами інфраструктури, які встановив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

На початку 2020 року вкладники допомогли частці акцій групи зрости більше, ніж на 500%. Інвестори зробили ставку на те, що потужний поштовх підприємця першого покоління у таких секторах, як відновлювані джерела енергії, аеропорти, центри обробки даних, оборонне виробництво, окупиться. На початку червня статки Адані наблизилися до 80 мільярдів доларів.