Миллиардер, который зарабатывает больше Маска, потерял больше 13 миллиардов долларов за 4 дня

Индийский миллиардер Гаутам Адани установил мировой антирекорд. Он потерял больше денег, чем любой другой всего за четыре дня. Похоже, что мечта Адани подняться в рейтинге самых богатых людей мира начала таять. Почему так произошло – читайте дальше.

Падение индийского магната началось после того, как журналисты обратили внимание на некоторых оффшорных инвесторов. Это спровоцировало крах акций конгломерата, принадлежащего Адани, на фондовом рынке.

Гаутам Адани потерял более 13 миллиардов долларов

Bloomberg Billionaires Index сообщает, что личное состояние Гаутама Адани упало сразу на 13,2 миллиарда долларов. Теперь его капитал оценивается в 63,5 миллиарда долларов. Интересно, что всего несколько дней назад Адани уверенно догонял самого богатого человека Азии Мукеша Амбани. Капитал Адани равнялся 69 миллиардам долларов против 77 миллиардов долларов Амбани.

Стоимость акций стремительно пошла вниз после публикации The Economic Times, в которой говорится о том, что Национальный депозитарий Индии заморозил счета трех фондов. Главная причина – отсутствие необходимой информации об их владельцах. Основная доля инвестиционных фондов Cresta Fund and APMS Investment Fund – примерно 6 миллиардов долларов – это ценные бумаги компаний Гаутама Адани.

Конгломерат Adani назвал этот отчет "откровенно ошибочным" и подчеркнул, что "это было сделано с целью намеренного введения в заблуждение инвестиционного сообщества". Несмотря на это вкладчики были обеспокоены этой ситуацией и начали быстро выводить средства из активов Адани. Bloomberg Intelligence пишет, что более 90% активов оффшорных фондов в Маврикии руководствуются группой компаний Adani.

Обвал на бирже

Ценные бумаги Adani Green Energy Ltd., главного актива миллиардера, упали в цене сразу на 12,4%. Акции Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. подешевели на 22%, Adani Power Ltd., Adani Total Gas Ltd. и Adani Transmission Ltd. пошли вниз на 22%, тогда как активы Adani Enterprises потеряли более 13%.

Акции империи Адани резко упали в цене / Инфографика Bloomberg

Империя Адани, которая охватывает порты, шахты и электростанции, находилась в центре возбуждения в течение нескольких последних лет. Все потому, что угольный магнат стремится соединить свои бизнес-интересы с приоритетами инфраструктуры, установил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В начале 2020 года вкладчики помогли доле акций группы вырасти более чем на 500%. Инвесторы сделали ставку на то, что мощный толчок предпринимателя первого поколения в таких секторах, как возобновляемые источники энергии, аэропорты, центры обработки данных, оборонное производство, окупится. В начале июня состояния Адани приблизились к 80 миллиардов долларов.