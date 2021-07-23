Петерфі критикував біткойн у минулому, особливо у 2017 році, коли CME Group готувалася до запуску ф'ючерсів на цю віртуальну монету. Він виступав проти прив'язки віртуальних грошей до реальної економіки.

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Томас Петерфі інвестує у криптовалюту

Проте, за кілька років мільярдер змінив своє ставлення до цифрових грошей. Петерфі зізнався, що інвестує у криптовалюту навіть попри те, що він не впевнений у її майбутньому. З однієї сторони він вважає, що існує ймовірність того, що цей ринок просто не зможе функціонувати. Проте, у трейдера є й інший прогноз щодо крипторинку.

Я думаю, що є невеликий шанс, що криптовалюта буде головною валютою, тому треба ризикувати,

– додав мільярдер.

Цікаво, що компанія Петерфі планує до кінця літа почати купувати та продавати криптовалюти. Мільярдер пояснив, що Interactive Brokers йде цим шляхом, щоб задовольнити потреби своїх клієнтів. Протягом першого кварталу 2021 року клієнти більше ніж з 200 країн світу відкрили у цій компанії 1,33 мільйона рахунків на 330,6 мільярда доларів. Особисті статки Петерфі Forbes оцінює у 20,8 мільярда доларів.

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