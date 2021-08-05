Золото проти біткойна: на який актив робить ставку один з найбагатших бізнесменів світу

Мільярдер та засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо називає біткойн цифровим золотом. Проте, фінансист зауважив, що у разі потреби, він би зміг зробити вибір між золотом та криптовалютою.

Forbes оцінює капітал Даліо у 20,3 мільярда доларів. За даними Bloomberg, на своїх рахунках бізнесмен має 17 мільярдів доларів.

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Мільярдер Рей Даліо обирає золото

Даліо, який протягом багатьох років мав сумніви щодо криптовалют, зізнався, що володіє невеликою кількістю біткойнів. Він наголосив, що придбав цифрові монети для того, щоб диверсифікувати свій інвестиційний портфель. Проте, ставку він робить на золото.

Якщо ви приставите пістолет до моєї голови та скажете, що я можу обрати щось одне, я б вибрав золото,

– заявив Даліо.

У 2019 році мільярдер зазначив, що золото – це актив, який може допомогти збалансувати інвестиційний портфель. За його словами, дорогоцінний метал мінімізує ризики та збільшує прибутковість. У другому кварталі 2020 року компанія Даліо вклала в золото понад 400 мільйонів доларів. Тоді його можна було назвати "биком" (трейдер, який інвестує в активи, які дорожчають) ринку дорогоцінних металів. Наразі центробанки зберігають понад 35 метричних тон золота. Це приблизно п'ята частина від усього золота, яке було добуте в історії. Цей дорогоцінний метал виконує відразу дві функції для фінустанов:

диверсифікація активів;

захист від інфляції.

Рей Даліо зробив вибір між золотом та біткойном / Фото Unsplash

Станом на четвер, 5 серпня, одна унція золота коштує, як інформує GoldHub . Водночас, за даними CoinDesk , ціна біткойна перетнула позначку удоларів за монету.

Американський фінансист додав, що біткойн теж можна назвати страхуванням від інфляції, але його турбує волатильність цифрової монети. Тоді як золото давно використовують як сховище для капіталу. Тобто це актив, який можна зберігати та конвертувати в гроші за відносно тієї ж ставкою, яка була на момент його придбання.