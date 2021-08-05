Золото против биткоина: на какой актив делает ставку один из самых богатых бизнесменов мира

Миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио называет биткоин цифровым золотом. Однако, финансист отметил, что в случае необходимости, он бы мог сделать выбор между золотом и криптовалютой.

Forbes оценивает капитал Далио в 20,3 миллиарда долларов. По данным Bloomberg, на своих счетах бизнесмен 17 миллиардов долларов.

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Миллиардер Рэй Далио выбирает золото

Далио, который в течение многих лет сомневался в криптовалютах, признался, что владеет небольшим количеством биткоинов. Он отметил, что приобрел цифровые монеты для того, чтобы диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Однако, ставку он делает на золото.

Если вы приставите пистолет к моей голове и скажете, что я могу выбрать что-то одно, я бы выбрал золото,

– заявил далее.

В 2019 году миллиардер отметил, что золото – это актив, который может помочь сбалансировать инвестиционный портфель. По его словам, драгоценный металл минимизирует риски и увеличивает прибыльность. Во втором квартале 2020 года компания Далио вложила в золото более 400 миллионов долларов. Тогда его можно было назвать "быком" (инвестор, инвестирует в активы, которые дорожают) рынка драгоценных металлов. Сейчас центробанки сохраняют более 35 метрических тонн золота. Это примерно пятая часть всего золота, которое было добыто в истории. Этот драгоценный металл выполняет сразу две функции для финучреждений:

диверсификация активов;

защита от инфляции.

Рэй Далио сделал выбор между золотом и биткоином / Фото Unsplash

По состоянию на четверг, 5 августа, одна унция золота стоит, как передает GoldHub . В то же время, по данным CoinDesk , цена биткоина пересекла отметку вдолларов за монету.

Американский финансист добавил, что биткоин тоже можно назвать страхованием от инфляции, но его беспокоит волатильность цифровой монеты. Тогда как золото давно используют, как хранилище для капитала, и этот актив можно хранить, а также конвертировать в деньги по относительно той же ставке, которая была на момент его приобретения.