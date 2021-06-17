Мільярдер Джек Ма "заліг на дно": чим займається засновник Alibaba

У засновника Alibaba, мільярдера Джека Ма, був непростий рік. Він та його компанія були під пильним наглядом китайського уряду.

За словами віцеголови Alibaba, Джек Ма уникає публічності, зосереджуючи свої зусилля на захопленнях та благодійності.

Цікаво Секрети Apple: як не лише витрачати гроші на IPhone, а й заробляти на ньому

Зараз він заліг низько, але я розмовляю з ним щодня. Насправді у нього все дуже добре. Він захопився живописом,

– повідомив Джо Цай.

За його словами, Джек Ма – звичайна людина. Попри те, що він створив величезну компанію, він хоче зайнятися справами, які приносять радість йому особисто. А це його хобі та благодійність.

Джек Ма та влада Китаю

У жовтні 2020 року Джек Ма негативно висловився щодо китайських фінансових регуляторів.

Через це регулятори завадили первинному виходу на біржу компанії Ant Group.

Після цього Джек Ма перестав з'являтися на публіці, що породило чутки про його зникнення після непорозумінь із владою.

Проте у січні цього року Джек Ма з'явився у відео для свого благодійного фонду. Але відтоді на публіці не з'являється.

Влада Китаю взялися й за компанію Ма – Alibaba. У квітні її оштрафували на рекордну суму штрафу – 2,8 мільярда доларів. Причина – зловживання своїм домінантним становищем на ринку.

Попри це Джо Цай не пов'язує висловлювання Джека Ма і те що відбувається зараз з компанією.

Потрібно відокремити те, що відбувається з Джеком і що відбувається з нашим бізнесом,

– сказав Цай.