Мільярдер з Китаю – один із найбільших землевласників у США: чому про це стало відомо лише зараз

Китайський бізнесмен і філантроп Чен Тяньцяо, як виявилося, один із важливих гравців на ринку землі у США. Особливо цікаво, що в останні роки в першій економіці світу все частіше обговорюють іноземне право володіння на земельні ділянки.

Капітал китайського бізнесмена оцінюють в 1 мільярд доларів, за даними Forbes. Він заробив свої статки в індустрії онлайн-ігор. Проте чимало коштів Чен Тяньцяо

інвестував в земельний ринок США, ставши другим найбільшим власником угідь в країні серед іноземних громадян.

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Мільярдер з Китаю володіє значною часткою земель у США

На сьогодні відомо, що Чен Тяньцяо володіє 80 127 га лісових угідь в американському штаті Орегон. Його випереджає лише родина Ірвінг із Канади, які належить 480 тисяч га у США. Про земельні активи китайського бізнесмена у США стало відомо лише після того, як податкова служба Орегону розрила дані про кінцевих бенефіціарів.

Зокрема, тепер відомо, що Чен Тяньцяо купив земельні ділянки ще у 2015 році через компанію Shanda Asset Management, яка входить до сінгапурської холдингової групи бізнесмена. Угоду оцінили у 85 мільйонів доларів.

В останні роки американський бізнесмен та мільярдер Білл Гейтс активно скуповує земельні ділянки у США. Станом на липень 2022 року йому належало майже270 тисяч акрів сільськогосподарських земельу багатьох штатах США. Ба більше, Білл Гейтс має статус найбільшого приватного власника сільськогосподарських угідь в Америці.

Варто також враховувати, що в останні роки іноземного володіння землею США стало досить чутливим політичним питанням. Особливо, якщо йдеться про сільського господарські земельні ділянки. Згідно з офіційними даними за 2021 рік, орієнтовно 10 мільйонів га саме земель сільськогосподарського призначення належать неамериканським власникам.