Мільярдер Безос двічі за кілька днів розкритикував Джо Байдена: що сталося

Американський мільярдер та бізнесмен, який у минулому мав статус найбагатшої людини світу, Джефф Безос розкритикував американського президента Джозефа Байдена. Усе через інфляцію.

Засновник американської компанії Amazon Джефф Безос заявив, що адміністрація Білого дому наразі намагається додати ще більше стимулювати й так перегріту та інфляційну економіку.

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Джефф Безос розкритикував Байдена через інфляцію

Мільярдер також наголосив, що інфляція – це найбільший виклик для малозабезпечених жителів США. Цікаво, що бізнесмен публічно розкритикував лідера США вдруге за тиждень.

Інфляція – це регресивний податок, який найбільше шкодить найменш заможним людям. Неправильне спрямування не допомагає країні,

– написав бізнесмен.

Джефф Безос зробив цей коментар після однієї з останніх заяв очільника Білого дому Джозефа Байдена, який повідомив, США на шляху до найбільшого щорічного зниження дефіциту за всю історію. Йдеться про 1,5 трильйона доларів. Байден також додав, що це важливо для родин, оскільки зменшення дефіциту – це один із ключових шляхів послаблення інфляційного тиску в країні.

Крім того, американський президент підкреслив в офіційному твітер-акаунті, що з початку його президентської каденції цей показник знижується кожного року. Цілком ймовірно, що це міг бути натяк щодо "успіхів" колишнього президента США Дональда Трампа за час президенства якого дефіцит зростав кожного року.

Попередня заява Безоса

На момент створення цьогооцінює капітал Джеффа Безоса удоларів. За версією Bloomberg , бізнесмен володіє статками у розмірідоларів.

Раніше глава Білого дому написав, що для сповільнення інфляції необхідно створити систему, у якій найзаможніші корпорації "сплачують свою справедливу частку". Йдеться про податки.

На думку Безоса, немає нічого погано в дискусії щодо збільшення податків для корпорацій. Водночас мільярдер наголосив, що розв'язання проблеми із перманентним зростанням цін – теж критично важливо. Проте, за його словами, об'єднувати ці речі неправильно.

Додамо, що заяви й Безоса, і Байдена пов'язані з інфляцією, оскільки цей показник у США коливається на 40-річному максимумі. Тож Федеральна резервна система може підвищити процентну ставку задля розв'язання цієї проблеми, інформує CNBC.

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