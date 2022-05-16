Основатель американской компании Amazon Джефф Безос заявил, что администрация Белого дома сейчас пытается еще больше стимулировать и так перегретую и инфляционную экономику.

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Джефф Безос раскритиковал Байдена из-за инфляции

Миллиардер также подчеркнул, что инфляция – это самый большой вызов для малообеспеченных жителей США. Интересно, что бизнесмен публично раскритиковал лидера США второй раз за неделю.

Инфляция – это регрессивный налог, который больше всего вредит наименее состоятельным людям. Неправильное направление не помогает стране,

– написал бизнесмен.

Джефф Безос сделал этот комментарий после одного из последних заявлений главы Белого дома Джозефа Байдена, который сообщил, что США на пути к наибольшему ежегодному снижению дефицита за всю историю. Речь идет о 1,5 триллиона долларов. Байден также добавил, что это важно для семей, поскольку уменьшение дефицита – это один из ключевых путей ослабления инфляционного давления в стране.

Кроме того, американский президент подчеркнул в официальном твитер-аккаунте, что с начала его президентской каденции этот показатель снижается каждый год. Вполне вероятно, что это мог быть намек относительно "успехов" бывшего президента США Дональда Трампа, за время президентства которого дефицит рос каждый год.

Интересно! Forbes оценивает капитал Джеффа Безоса в 136,7 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, бизнесмен владеет состоянием в размере 137 миллиардов долларов.

Предыдущее заявление Безоса

Ранее глава Белого дома написал, что для замедления инфляции необходимо создать систему, в которой самые богатые корпорации "платят свою справедливую долю". Речь идет о налогах.

По мнению Безоса, нет ничего плохого в дискуссии по увеличению налогов для корпораций. В то же время миллиардер подчеркнул, что решение проблемы с перманентным ростом цен – тоже критически важно. Однако, по его словам, объединять эти вещи неправильно.

Добавим, что заявления и Безоса, и Байдена связаны с инфляцией, поскольку этот показатель в США колеблется на 40-летнем максимуме. Поэтому Федеральная резервная система может повысить процентную ставку для решения этой проблемы, информирует CNBC.

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