Ціни на мідь досягли майже тритижневого максимуму. Наразі інвестори чекають на публікацію важливих економічних показників із США та Китаю.

Які ціни на мідь та руду?

У середу, 13 серпня, на Лондонській біржі металів котирування коливалися між незначним зростанням і зниженням після того. При цьому у вівторок, 12 серпня, мідь подорожчала більш ніж на 1% на тлі даних про інфляцію в США, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Наразі ціни на мідь до 9 838,50 долара за тонну. Ф'ючерси на залізну руду також додали, піднявшись до 104,55 долара за тонну – максимального рівня закриття з 24 липня.

Чому зростають ціни на метали?

Як зазначається, ці показники відображають очікування інвесторів, щодо зниження процентних ставок у США у вересні.

Також учасники ринку чекають статистику по роздрібних продажах в США та основних економічних даних з Китаю, які будуть опубліковані в п'ятницю.

Важливо! У серпні промислові метали показали впевнене зростання, чому частково сприяло ослаблення долара США. Мідь, цинк і алюміній подорожчали більш ніж на 2%. Мідь зуміла нівелювати тиск з боку ринкових чуток про зниження цін після того, як президент США Дональд Трамп відмовився вводити масштабні мита на цей метал.

Очікувана в п'ятницю статистика по Китаю охопить широкий спектр показників – від роздрібних продажів до промислового виробництва та інвестицій. Ці дані дадуть інвесторам актуальне уявлення про статки найбільшої економіки Азії.