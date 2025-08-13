Цены на медь достигли почти трехнедельного максимума. Сейчас инвесторы ждут публикации важных экономических показателей из США и Китая.

Какие цены на медь и руду?

В среду, 13 августа, на Лондонской бирже металлов котировки колебались между незначительным ростом и снижением после того. При этом во вторник, 12 августа, медь подорожала более чем на 1% на фоне данных об инфляции в США, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также В мире возник дефицит меди: что его вызвало

Сейчас цены на медь до 9 838,50 доллара за тонну. Фьючерсы на железную руду также добавили, поднявшись до 104,55 доллара за тонну – максимального уровня закрытия с 24 июля.

Почему растут цены на металлы?

Как отмечается, эти показатели отражают ожидания инвесторов, относительно снижения процентных ставок в США в сентябре.

Также участники рынка ждут статистику по розничным продажам в США и основных экономических данных из Китая, которые будут опубликованы в пятницу.

Важно! В августе промышленные металлы показали уверенный рост, чему частично способствовало ослабление доллара США. Медь, цинк и алюминий подорожали более чем на 2%. Медь сумела нивелировать давление со стороны рыночных слухов о снижении цен после того, как президент США Дональд Трамп отказался вводить масштабные пошлины на этот металл.

Ожидаемая в пятницу статистика по Китаю охватит широкий спектр показателей – от розничных продаж до промышленного производства и инвестиций. Эти данные дадут инвесторам актуальное представление о состоянии крупнейшей экономики Азии.