Найбільший власник криптовалют інвестує ще 500 мільйонів доларів у біткойн

Корпорація MicroStrategy, яка володіє найбільшою кількістю криптовалюти у світі, розмістила облігації на 500 мільйонів доларів, щоб інвестувати ці кошти у біткойн. Про що свідчить такий крок одного з найсильніших гравців на ринку – ​читайте далі.

Такий крок MicroStrategy – це доказ того, що інституційні інвестори досі з оптимізмом дивляться на майбутнє цифрових грошей. Вони вважають, що криптовалюта поступово відновлюється після масштабного обвалу в травні.

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MicroStrategy інвестує мільйони у біткойн

MicroStrategy повідомляє, що чистий дохід від розміщення облігацій з терміном погашення у 2028 році становить близько 488 мільйонів доларів, і всі ці кошти будуть використані для придбання біткойна. Цікаво, що компанія отримала замовлення інвестувати в цифрову валюту більше, ніж 1,5 мільярда доларів.Такий попит виник на фоні різкого обвалу біткойна. Тоді вартість віртуальних монет опустилася до місячного мініміму – трохи більше 33 тисяч доларів.

Після того, як про плани компанії стало відомо активи MicroStrategy виросли в ціні на 15%, збільшивши приріст з початку року майже до 40%. Корпорація поки що не повідомила, як саме буде відбуватися процес придбання додаткових цифрових монет. На початку тижня MicroStrategy належало близько 92 079 токенів, які оцінюють майже в 3,8 мільярда доларів.

Біткойн зміцнює позиції на ринку / Фото Unsplash

Акції MicroStrategy мають здатність долати неймовірно волатильність біткойна. Компанія очікує, що втрати від коливання ринкової вартості токену будуть не менше 284,5 мільйона доларів у другому кварталі 2021 року. З лютого акції впали в ціні більше, ніж на 50%, після того, як Ілон Маск "припустив", що ціна біткойна "трохи зависока". Вартість цифрової валюти опустилася приблизно на 40%, тоді як активи MicroStrategy виросли більше, ніж на 300% за останній рік.

На початку тижня біткойн почав зміцнювати свої позиції на ринку. Вартість "грошей майбутнього" зросла приблизно на 10%. Як зазвичай, ситуація змінилася через заяву Ілона Маска. Гендиректор Tesla повідомив, що його компанія готова знову приймати платежі у біткойнах, але за однієї умови – майнери мають використовувати чисту енергію в розумних межах. Виробник автомобілів – другий у світі найбільший корпоративний інвестор біткойна. Проте, у травні дітище Маска припинило вкладати кошти у криптовалюту через побоювання щодо шкоди навколишньому середовищу.