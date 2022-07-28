Компанія Meta повідомила про гірші ніж очікували квартальні прибутки (квітень – червень), зафіксувавши вперше з 2012 року зниження доходів. Саме 10 років тому корпорація стала публічною.

Зверніть увагу Євро чи долар: в яку валюту зараз безпечніше інвестувати

Невдалий квартал Meta

За останні три місяці компанія отримала у формі виторгу 28,82 мільярда доларів. Натомість прогнозували суму у розмірі 28,94 мільярда доларів. Загалом цей показник впав за три місяці майже на 1%. Інші цифри:

  • Операційний прибуток соцмережі досягнув позначки у 8,36 мільярда доларів;
  • Це на 32% менше ніж за рік до цього;
  • Тоді як "чистими" Meta заробила 6,69 мільярда доларів, що на 36% менше.

Реакція ринку та новий прогноз

На це відреагував й ринок. Акції Meta впали в ціні 3,8%. Загалом з початку року втратили майже половину своєї вартості. Від так це підкреслює стурбованість інвесторів щодо, так би мовити, здоров'я основного бізнесу компанії рекламний бізнес онлайн.

Корпорація Meta також оприлюднила невтішний прогноз на третій квартал, вказуючи про й подальший спад попиту на рекламу, який зафіксували у другому кварталі. Вони додали, що на це впливає ширша макроекономічна невизначеність. Прогноз на наступні 3 місяці:

  • вони очікують на дохід компанії у діапазоні від 26 до 28,5 мільярда доларів;
  • у середньому аналітики прогнозують дохід розмірі у 30,5 мільярда доларів;
  • це свідчить про те, що очікують спад від 2% до 11% у порівнянні з попереднім роком.

Генеральний директор компанії Марк Цукерберг у рамках дзвінка з аналітиками, що Meta у майбутньому зменшить кількість працівників у 2023 році. Це рішення він обґрунтував, затягуванням поясу через економічний спад. На момент створення цього матеріалу, цінні папери Meta торгуються на ринку на рівні 159,50 долара за штуку, згідно з Yahoo!Finace. Ринкова капіталізація корпорація складає 431,4 мільярда доларів.

Цікаво – Україні подарують ще один безпілотник завдяки полякам: дивитися відео