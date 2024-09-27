Акторка, яка зіграла професорку Макґонеґел, пішла з життя: яким капіталом вона володіла

27 вересня стало відомо, що пішла з життя відома британська акторка Меггі Сміт. Її професійна кар'єра тривала десятиліттями. Завдяки цьому зірка зуміла накопичити мільйонний капітал.

Акторка Меггі Сміт померла

Про смерть британської акторки повідомила її сім'я. Їй було 89 років. Наразі причину смерті жінки не називають, пише BBC.

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Сини акторки Тобі Стівенс і Кріс Ларкінс заявили, що вона пішла з життя у лікарні в оточенні друзів та рідних. Вони також подякували усім за підтримку у складний час.

До теми! До найвідоміших професійних робіт Меггі Сміт відносять ролі у фільмах про "Гаррі Поттера" та серіал "Абатство Даунтон". Акторка двічі отримувала премію Оскар, а також була володаркою семи премій BAFTA та чотирьох нагород премій Еммі.

Портал Сelebrity Net Worth інформує, що Меггі Сміт за свою кар'єру накопичили капітал у розмірі 20 мільйонів доларів. Це дані станом на 2024 рік. Додають, що вона знялася у понад 60 фільмах і зіграла у більш ніж 70 п'єсах.