Актриса, сыгравшая профессора Макгонегел, ушла из жизни: каким капиталом она владела

27 сентября стало известно, что ушла из жизни известная британская актриса Мэгги Смит. Ее профессиональная карьера длилась десятилетиями. Благодаря этому звезда сумела накопить миллионный капитал.

Актриса Мэгги Смит умерла

О смерти британской актрисы сообщила ее семья. Ей было 89 лет. Сейчас причину смерти женщины не называют, пишет BBC.

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Сыновья актрисы Тоби Стивенс и Крис Ларкинс заявили, что она ушла из жизни в больнице в окружении друзей и родных. Они также поблагодарили всех за поддержку в сложное время.

К теме! К самым известным профессиональным работам Мэгги Смит относят роли в фильмах о "Гарри Поттере" и сериал "Аббатство Даунтон". Актриса дважды получала премию Оскар, а также была обладательницей семи премий BAFTA и четырех наград премий Эмми.

Портал СеІеЬгіту Net Worth информирует, что Мэгги Смит за свою карьеру накопили капитал в размере 20 миллионов долларов. Это данные по состоянию на 2024 год. Добавляют, что она снялась в более 60 фильмах и сыграла в более чем 70 пьесах.