Медичне золото не є дорогоцінним матеріалом. Цей метал має лише тонкий шар позолоти. Саме тому на ньому і немає жодної проби.

Що таке медичне золото? З медичного золота виготовляють високоякісну біжутерію, повідомляє 24 Канал. Зверніть увагу! Найчастіше, основний метал у складі медичного золота – нержавіюча сталь. Медичне золото має низку переваг. Серед них, зокрема, варто виділити: низьку ціну (аналогічні сережки із ювелірного золота можуть коштувати 5 тисяч гривень, а з медичного – 150 гривень);

гіпоалергенність;

зносостійкість;

довговічність. Чому медичне золото називають медичним? Таке фейкове "золото" називають медичним через те, що у складі цього металу є компоненти, які ідеально підходять для застосовування в медицині. Наприклад, в стоматології. Що потрібно обов'язково знати про золото? Колір золота безпосередньо "підказує" склад сплаву. Наприклад, світлий метал вказує на присутність срібла. А от червоний відтінок свідчить про наявність міді у складі.

На вартість золотого виробу впливає ціла сукупність факторів. Зокрема, виробник, дизайн та наявність дорогоцінного каміння.

Проба та кількість каратів вказують на частку чистого золота у сплаві, повідомляє World Gold Council. Цей показник першочергово впливає на довговічність та кінцеву ціну виробу. Важливо! Станом на 26 вересня, за даними НБУ, банківське золото (найвищої проби) – 4 956,08 гривень за грам.