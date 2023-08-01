99-річна піонерка комп'ютерного мистецтва продала картину у цікавому форматі
Джерело:Sotheby's Metaverse
Угорсько-французька художниця продала одно зі своїх робіт за допомогою NFT. Сума угоди перетнула позначку в 1 мільйон доларів.
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Художниця продала картину за NFT
Її картину продали менш ніж за 60 хвилин. Торги пройшли на платформі Sotheby's Metaverse. За картину заплатили 500 невзаємозамінних токенів, які також відомі як NFT. Загальна сума склала близько 1,2 мільйона доларів.
Що таке NTFЦе невзаємозамінні токени, унікальні пакети цифрових даних, що представляють право власності, яке не можна замінити нічим іншим. NFT можуть бути будь-яким цифровим продуктом: музикою, ескізами, малюнками тощо.
На колекцію під назвою "Themes and Variations" працювала Молнар спільно з генеративним художником Мартіном Грасером. В основі робіт зображені геометричні форми та літери "N", "F" і "T", які разом утворюють абревіатуру "NFT".
Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України технологію NFT почали використовувати задля допомоги у протистоянні з агресором. Українці теж активно заробляють на NFT.