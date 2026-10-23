Біткоїни колись закінчаться: чому існує обмеження у 21 мільйон монет

Чому кількість біткоїнів обмежена

На відміну від звичайних грошей, випуск яких можуть регулювати центральні банки, біткоїн має заздалегідь встановлений ліміт. Це обмеження передбачили ще під час створення криптовалюти у 2009 році, закріпивши в її програмному коді.

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Тож загальна кількість монет не перевищить 21 мільйон, пояснюють спеціалісти компанії Blockstream, що розробляє інфраструктуру для цієї екосистеми.

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Нові біткоїни надходять в обіг завдяки процесу майнінгу, під час якого спеціальне обладнання виконує обчислення, необхідні для додавання нових блоків до блокчейну. За успішне виконання цієї роботи учасники мережі отримують винагороду у вигляді нових монет.

Однак через механізм халвінгу розмір виплат поступово скорочується. Приблизно кожні чотири роки (або після створення 210 тисяч блоків) їх зменшують удвічі:

у 2009 році майнерам нараховували по 50 BTC за блок;

із 2012 року — 25 BTC;

із 2016 року — 12,5 BTC;

із 2020 року — 6,25 BTC;

а після 2024 року — лише 3,125 BTC.

Отже, швидкість появи нових біткоїнів постійно знижується. За приблизними розрахунками, станом на 2026 рік уже видобуто 20 мільйонів BTC, тобто 95% від загальної кількості. Решта з'являтиметься дедалі меншими частинами протягом наступного століття – орієнтовно аж до 2140 року.

Цікаво! Особа творця біткоїна, відомого під псевдонімом Сатоші Накамото, досі залишається загадкою. Також він не залишив детального пояснення, чому встановив саме такий ліміт. Однак логіку цього рішення нібито можна простежити в принципах роботи криптовалюти та його ранніх дописах.

Нагадаємо, раніше майнінг криптовалюти в Ефіопії опинився під загрозою через несприятливі погодні умови. Зменшення припливу води до гідроелектростанцій призвело до обмеження постачання електроенергії криптофермам, тож оператори навіть розглядають можливість перенесення бізнесу за кордон.