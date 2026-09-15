Чому майнінг опинився під загрозою

Низькі тарифи привабили до Ефіопії понад 30 китайських компаній, ферми яких нині споживають майже третину від загальних 9 730 мегаватів потужності країни. Однак через скорочення припливу води до гідроелектростанцій доступні для майнерів обсяги значно обмежили, пише Bloomberg.

Такий крок дозволив зберегти стабільне електропостачання для населення та промисловості, зауважили в Ethiopian Electric Power.

Коли ми помітили, що наближається сухий сезон, то скоротили постачання (для криптоферм, – 24 Канал) до 75%. Коли ситуація не покращилася, ми знизили його до 50%, а тепер дійшли до 23%,

– заявив гендиректор держкомпанії Ашебір Балча.

Ситуацію переглянуть уже наступного місяця, і за потреби обмеження можуть навіть посилити. Натомість ризик залишається високим: за оцінкою Центру прогнозування клімату США, існує 69% ймовірності, що наприкінці року вплив Ель-Ніньйо стане найсильнішим за всю історію спостережень із 1950 року.

До слова, відповідні угоди про постачання електроенергії з Ефіопією уклали 39 майнінгових компаній, з яких 31 вже розпочала роботу. Тепер же вони опинилися перед складним вибором:

вимагати компенсації через суд;

перенести потужності до іншої країни;

або залишитися та чекати на покращення ситуації.

Наслідки можливого відтоку також відчує Ethiopian Electric Power, адже торік такі клієнти забезпечили 35% її доходів. Окрім того, африканська держава, яка все ще оговтується від громадянської війни, ризикує втратити частину валютних надходжень та інвестицій.

До слова, а от Нігерія намагається активніше залучати іноземний капітал до нафтової галузі. Завдяки податковим пільгам і спрощенню процедур влада розраховує майже вдвічі наростити видобуток – до 3 мільйонів барелів на добу до 2030 року.