Росіяни масово атакували Київ та інші ключові міста України, тоді як президент Росії Володимир Путін фактично визнав, що віддав наказ про знищення української інфраструктури й погрожував, що це не востаннє.

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Крім того, це сталося всього через день після того, як Путін звинуватив Україну у підриві моста, який з'єднує Крим та державу-агресорку.

Реакція ринку на масовий обстріл України

На фоні цього стрімко зросли ціни на пшеницю. Річ у тому, що для ринку ключову роль відіграли побоювання, що ескалація створить нові виклики для експорту українського зерна, яке має важливе значення для світу, через Чорне море.

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Загалом котирування на пшеницю злетіли відразу на 5%, що є найбільшим стрибком за цей місяць. Крім того, виникають питання, чи зможуть сторони погодити продовження угоди щодо українського зернового експорту, термін якої має завершитися десь через місяць.

Початок цього тижня може бути дуже нервовим через ризик зростання напруги у басейні Чорного моря,

– повідомив радник компанії Agritel.

Будь-яке сповільнення призведе до зростання цін продовольство, які лише недавно почали відходити від максимальних значень. Про проблеми з експортом українського зерна вже наголошували у контексті затримок суден через "зерновий коридор" під час оглядів у Туреччині.

На момент створення цього матеріалу, вартість ф'ючерсів на пшеницю коштують майже 945 доларів за бушель (38,7 кілограма), згідно з даними Yahoo!Finance. Наразі ціни уже зросли на 7,30%.