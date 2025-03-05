Наслідок рішення Трампа: Ілон Маск за день втратив мільярди доларів

Ілон Маск продовжує стрімко втрачати гроші. Його капітал наближається до важливого психологічного рівня.

Ілон Маск втратив мільярди доларів

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск, який на сьогодні наближений до Дональда Трампа, стрімко втрачає гроші. Його компанія серйозно постраждала після запровадження мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Лише за один день Маск втратив 9,10 мільярда доларів. Головна причина – це обвал акцій Tesla. Лише за сьогодні цінні папери виробника електрокарів подешевшали на 4,43%, а з початку року – майже на 29%, згідно з даними Google Фінанси. Ба більше, цінні папери втратили 45% в ціні від пікового значення, яке зафіксували наприкінці 2024 року.

До теми! Ринкова капіталізація компанії становить 852,43 мільярда доларів. Tesla у 2025 році втратила місце у клубі компаній з капіталізацією у трильйон доларів.

З початку року Ілон Маск став біднішим на 96,5 мільярда доларів. Проте бізнесмен залишається найбагатшою людиною у світі з капіталом у розмірі 336 мільярдів доларів. Розрив між першим та другим місцем у рейтингу на цю мить становить 110 мільярдів доларів, оскільки статки Марка Цукерберга оцінили у 226 мільярдів доларів.