Капітал Ілона Маска обвалився нижче важливого психологічного рівня

Ілон Маск стрімко втрачає гроші. Його капітал з початку року зменшився на десятки мільярдерів доларів.

Ілон Маск втрачає гроші

Особистий капітал Ілона Маска, який уже роками зберігає за собою статус найбагатшої людини у світі, з початку року зменшився 37,8 мільярда доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Капітал Маска на пряму пов'язаний з компанією Tesla, акції якої торгуються на біржі. Для розуміння, більше ніж 60% статків мільярдера складають акції та опціони виробника електрокарів. На піку, 17 грудня 2024 року, його статки оцінювали в 486,4 мільярда доларів.

Акції компанії Tesla обвалилися на 27% після злету до максимуму в середині грудня 2024 року. Тоді як на минулому тижні виробник електрокарів зафіксував найгірший тиждень на фондовій біржі з початку жовтня. Цінні папери впали в ціні на 11%. Серед головних причин обвалу акцій такі:

Падіння продажів в Європі та Китаї.

Невтішні показники за квартал.

Невиправдані очікування інвесторів Tesla, які робили ставку на те, що наближеність Маска до адміністрації Дональда Трампа сприятиме зміні податкових субсидій на електромобілі та спрощення стандартів для технологій автономного керування.

Загальні фінансові труднощі компанії.

Відтак на цю мить капітал Ілона Маска становить 395 мільярдів доларів. Останні втрати Маска оцінили в 7,7 мільярда доларів. Forbes вказує суму 391,3 мільярда доларів, оцінивши втрати в 6,1 мільярда доларів.