Капітал Ілона Маска обвалився нижче важливого психологічного рівня
- Капітал Ілона Маска з початку року зменшився на 37,8 мільярда доларів, здебільшого через падіння акцій Tesla.
- Основні причини падіння акцій Tesla включають зниження продажів в Європі та Китаї, невтішні квартальні показники, а також загальні фінансові труднощі компанії.
- Поточний капітал Маска оцінюють у 395 мільярдів доларів, з останніми втратами від 6,1 до 7,7 мільярда доларів.
Ілон Маск стрімко втрачає гроші. Його капітал з початку року зменшився на десятки мільярдерів доларів.
Ілон Маск втрачає гроші
Особистий капітал Ілона Маска, який уже роками зберігає за собою статус найбагатшої людини у світі, з початку року зменшився 37,8 мільярда доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Цікаво Трамп заборонив карбувати монети, які були в обігу понад 230 років
Капітал Маска на пряму пов'язаний з компанією Tesla, акції якої торгуються на біржі. Для розуміння, більше ніж 60% статків мільярдера складають акції та опціони виробника електрокарів. На піку, 17 грудня 2024 року, його статки оцінювали в 486,4 мільярда доларів.
Акції компанії Tesla обвалилися на 27% після злету до максимуму в середині грудня 2024 року. Тоді як на минулому тижні виробник електрокарів зафіксував найгірший тиждень на фондовій біржі з початку жовтня. Цінні папери впали в ціні на 11%. Серед головних причин обвалу акцій такі:
- Падіння продажів в Європі та Китаї.
- Невтішні показники за квартал.
- Невиправдані очікування інвесторів Tesla, які робили ставку на те, що наближеність Маска до адміністрації Дональда Трампа сприятиме зміні податкових субсидій на електромобілі та спрощення стандартів для технологій автономного керування.
- Загальні фінансові труднощі компанії.
Відтак на цю мить капітал Ілона Маска становить 395 мільярдів доларів. Останні втрати Маска оцінили в 7,7 мільярда доларів. Forbes вказує суму 391,3 мільярда доларів, оцінивши втрати в 6,1 мільярда доларів.