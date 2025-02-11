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11 лютого, 11:44
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Капітал Ілона Маска обвалився нижче важливого психологічного рівня

Віта Свірневська
Основні тези
  • Капітал Ілона Маска з початку року зменшився на 37,8 мільярда доларів, здебільшого через падіння акцій Tesla.
  • Основні причини падіння акцій Tesla включають зниження продажів в Європі та Китаї, невтішні квартальні показники, а також загальні фінансові труднощі компанії.
  • Поточний капітал Маска оцінюють у 395 мільярдів доларів, з останніми втратами від 6,1 до 7,7 мільярда доларів.

Ілон Маск стрімко втрачає гроші. Його капітал з початку року зменшився на десятки мільярдерів доларів.

Ілон Маск втрачає гроші

Особистий капітал Ілона Маска, який уже роками зберігає за собою статус найбагатшої людини у світі, з початку року зменшився 37,8 мільярда доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Капітал Маска на пряму пов'язаний з компанією Tesla, акції якої торгуються на біржі. Для розуміння, більше ніж 60% статків мільярдера складають акції та опціони виробника електрокарів. На піку, 17 грудня 2024 року, його статки оцінювали в 486,4 мільярда доларів.

Акції компанії Tesla обвалилися на 27% після злету до максимуму в середині грудня 2024 року. Тоді як на минулому тижні виробник електрокарів зафіксував найгірший тиждень на фондовій біржі з початку жовтня. Цінні папери впали в ціні на 11%. Серед головних причин обвалу акцій такі:

  • Падіння продажів в Європі та Китаї.
  • Невтішні показники за квартал.
  • Невиправдані очікування інвесторів Tesla, які робили ставку на те, що наближеність Маска до адміністрації Дональда Трампа сприятиме зміні податкових субсидій на електромобілі та спрощення стандартів для технологій автономного керування.
  • Загальні фінансові труднощі компанії.

Відтак на цю мить капітал Ілона Маска становить 395 мільярдів доларів. Останні втрати Маска оцінили в 7,7 мільярда доларів. Forbes вказує суму 391,3 мільярда доларів, оцінивши втрати в 6,1 мільярда доларів.