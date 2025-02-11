Капитал Илона Маска обвалился ниже важного психологического уровня

Илон Маск стремительно теряет деньги. Его капитал с начала года уменьшился на десятки миллиардеров долларов.

Илон Маск теряет деньги

Личный капитал Илона Маска, который уже годами сохраняет за собой статус самого богатого человека в мире, с начала года уменьшился 37,8 миллиарда долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Капитал Маска на прямую связан с компанией Tesla, акции которой торгуются на бирже. Для понимания, более 60% состояния миллиардера составляют акции и опционы производителя электрокаров. На пике, 17 декабря 2024 года, его состояние оценивали в 486,4 миллиарда долларов.

Акции компании Tesla обвалились на 27% после взлета до максимума в середине декабря 2024 года. Тогда как на минувшей неделе производитель электрокаров зафиксировал худшую неделю на фондовой бирже с начала октября. Ценные бумаги упали в цене на 11%. Среди главных причин обвала акций следующие:

Падение продаж в Европе и Китае.

Неутешительные показатели за квартал.

Неоправданные ожидания инвесторов Tesla, которые делали ставку на то, что приближенность Маска к администрации Дональда Трампа будет способствовать изменению налоговых субсидий на электромобили и упрощение стандартов для технологий автономного управления.

Общие финансовые трудности компании.

Поэтому на данный момент капитал Илона Маска составляет 395 миллиардов долларов. Последние потери Маска оценили в 7,7 миллиарда долларов. Forbes указывает сумму 391,3 миллиарда долларов, оценив потери в 6,1 миллиарда долларов.