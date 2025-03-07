П'ятірка мільярдерів втратила майже 40 мільярдів доларів за день: хто "бідніє" найшвидше

Найбагатші люди світу зіткнулися із серйозною проблемою – фінансовими втратами. Лише за день вони стали "біднішими" на мільярди доларів.

Ілон Маск та інші багатії втратили мільярди доларів США

Найбагатші люди світу за день втратили майже 40 мільярдів доларів. Йдеться про першу п'ятірку рейтингу найзаможніших людей у світі, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Найменше за день втратив французький мільярдер, якому належить група компаній LVMH, Бернар Арно. Його фінансові втрати видання оцінило в 2,68 мільярда доларів. Проте з початку 2025 року статки бізнесмена зросли на 12,1 мільярда доларів до 188 мільярдів доларів.

До теми! Одна з причин, чому мільярдери втрачають гроші – це обвал фондового ринку США. Американська біржа відреагувала різким спам на рішення Дональда Трампа ввести мита для Канади, Мексики та Китаю. На сьогодні США уже поставили на паузу тарифи для канадців та мексиканців. Натомість Бернар Арно фіксує втрати, оскільки у світі падає попит на люксові товари.

Серед мільярдерів з найменшими втратами також опинився Джефф Безос, який заробив свій капітал завдяки компанії Amazon. Він втратив 6,7 мільярда доларів. До того ж мільярдер з січня став біднішим на 16,7 мільярда доларів. На цю мить його статки оцінюють в 222 мільярди доларів.

Марк Цукерберг та Ларрі Еллісон втратили за день 9,71 мільярда доларів та 9,59 мільярда доларів відповідно. З січня капітал засновника компанії Meta зріс на 14,4 мільярда доларів, тоді як Еллісон за цей же період втратив 19,3 мільярда доларів.

Лідером за втратами став Ілон Маск, який досі залишається найбагатшою людиною у світі. За день Маск втратив 10,9 мільярда доларів. Акції компанії Tesla лише за одну торгову сесію впали в ціні на майже 6%, за даними Google Фінанси. Загалом з січня Маск втратив 102 мільярди доларів, що також є рекордним показником серед найзаможніших людей світу.

Станом на 7 березня Маск володіє капіталом у розмірі 330 мільярдів доларів. Минулий рік бізнесмен завершив зі статками, які оцінювали в понад 400 мільярдів доларів.