Пенсія майже 26 тисяч гривень: кому Пенсійний фонд уже підвищив виплати
- Максимальна пенсія в Україні у 2026 році зросла до 25 950 гривень на місяць після автоматичного перерахунку для окремих категорій пенсіонерів.
- Підвищення виплат зумовлено збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 2 595 гривень.
У 2026 році в системі пенсійного забезпечення відбулися зміни, які торкнулися розміру окремих виплат. Оновлені показники стосуються не всіх отримувачів і залежать від визначених законодавством умов та статусу.
Кому підняли пенсію майже до 26 тисяч гривень?
Максимальна пенсія в Україні у 2026 році виросла до 25 950 гривень на місяць. Такий розмір виплат сформувався після автоматичного перерахунку, який держава провела з початку року для окремих категорій пенсіонерів, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
Цікаво Потрібно підтвердити статки: від кого з пенсіонерів вимагатимуть довідку про доходи
На такий високий розмір пенсії в майбутньому можуть розраховувати й громадяни, які мають тривалий страховий стаж та стабільно високі офіційні доходи. Щоб пенсія формувалася ближче до максимальної суми, щомісячна заробітна плата повинна становити приблизно 50 000 гривень або більше.
Довідково: Саме з офіційної зарплати, а не "на руки", сплачуються внески до Пенсійного фонду, які враховуються при нарахуванні пенсій та зарахуванні страхового стажу.
Водночас законодавство зберігає обмеження: максимальна пенсія не може перевищувати десятикратний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Виняток нині зроблено для військовослужбовців та осіб, які брали участь у захисті України від російської агресії з 2014 року.
Через що зросли максимальні пенсійні виплати?
Як пояснюють у Пенсійному фонді, ключовою підставою для змін стало підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 2 595 гривень. Саме цей показник є базовим для розрахунку мінімальних пенсій, надбавок та доплат, а також визначає граничний розмір виплат для частини пенсіонерів.
Цікаво! Найбільш відчутним перерахунок став для тих, у кого пенсія встановлена у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму.
Одночасно зросла і мінімальна пенсія: з 1 січня 2026 року вона становить 2 595 гривень, що на 234 гривні більше, ніж раніше.
Кому ще піднімуть пенсію у 2026 році?
Перерахунок пенсій у 2026 році стартує з 1 березня. При цьому враховуватимуться зміни середньої заробітної плати по країні та рівень інфляції, щоб виплати відображали реальну купівельну спроможність пенсіонерів.
Важливим моментом є те, що індексація не поширюватиметься на тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років. Для цих громадян виплати залишаться на рівні, встановленому при призначенні пенсії, без автоматичного підвищення.