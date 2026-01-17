Пенсія майже 26 тисяч гривень: кому Пенсійний фонд уже підвищив виплати

У 2026 році в системі пенсійного забезпечення відбулися зміни, які торкнулися розміру окремих виплат. Оновлені показники стосуються не всіх отримувачів і залежать від визначених законодавством умов та статусу.

Кому підняли пенсію майже до 26 тисяч гривень?

Максимальна пенсія в Україні у 2026 році виросла до 25 950 гривень на місяць. Такий розмір виплат сформувався після автоматичного перерахунку, який держава провела з початку року для окремих категорій пенсіонерів, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

На такий високий розмір пенсії в майбутньому можуть розраховувати й громадяни, які мають тривалий страховий стаж та стабільно високі офіційні доходи. Щоб пенсія формувалася ближче до максимальної суми, щомісячна заробітна плата повинна становити приблизно 50 000 гривень або більше.

Довідково: Саме з офіційної зарплати, а не "на руки", сплачуються внески до Пенсійного фонду, які враховуються при нарахуванні пенсій та зарахуванні страхового стажу.

Водночас законодавство зберігає обмеження: максимальна пенсія не може перевищувати десятикратний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Виняток нині зроблено для військовослужбовців та осіб, які брали участь у захисті України від російської агресії з 2014 року.

Через що зросли максимальні пенсійні виплати?

Як пояснюють у Пенсійному фонді, ключовою підставою для змін стало підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 2 595 гривень. Саме цей показник є базовим для розрахунку мінімальних пенсій, надбавок та доплат, а також визначає граничний розмір виплат для частини пенсіонерів.

Цікаво! Найбільш відчутним перерахунок став для тих, у кого пенсія встановлена у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму.

Одночасно зросла і мінімальна пенсія: з 1 січня 2026 року вона становить 2 595 гривень, що на 234 гривні більше, ніж раніше.

Кому ще піднімуть пенсію у 2026 році?