Пільги та виплати: що може отримати людина з III групою інвалідності в Україні

В Україні III група інвалідності встановлюється особам із помірними порушеннями функцій організму. Зокрема ці люди можуть отримати допомогу від держави – як пільги, так і грошову підтримку.

Які виплати передбачені особам з інвалідністю III групи у 2026 році?

Для III групи передбачається 50% суми виплати від пенсії за віком, про що зазначили у Пенсійному фонді.

Зокрема пенсії по інвалідності призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. А необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено.

Як повідомляють у ПФУ, розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Наприклад, особам з інвалідністю внаслідок війни III групи пенсія призначається в розмірі 60 % суми грошового забезпечення..

Іншим особам з інвалідністю пенсія (якщо йдеться про III групу) виплата призначається в розмірі 40 % сум грошового забезпечення.

Важливо! Водночас мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче 9 478 гривень.

Зокрема особам з інвалідністю з дитинства III групи надається 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року розмір виплати становить 1 557 гривень. Про це йдеться на сайті Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради.

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на одночасне одержання пенсії у разі втрати годувальника та державної соціальної допомоги.

Які пільги передбачені для III групи інвалідності?

Люди з інвалідністю III групи можуть отримувати пільги. Наприклад, для працюючих осіб з інвалідністю III групи надаються пільги, що стосуються часу відпочинку: щорічна основна відпустка на 2 дні довше звичайного (тобто 26 календарних днів), а для інвалідів війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати – 14 календарних днів на рік тощо.

На таких же пільгових умовах ці українці можуть отримувати:

технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби і тому подібне); вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези, окуляри, слухові апарати тощо) автомобілі, крісла колісні з електроприводом – при наявності медичного висновку.

Люди з III групою інвалідності мають переважне право на поліпшення житлових умов. Крім того, вони мають право на обладнання спеціальними пристосуваннями житлових приміщень, де вони проживають.

Цікаво! За особами з інвалідністю з дитинства III групи зберігається пенсія (державна соціальна допомога) та виплачуються академічна стипендія (в разі призначення) в повному розмірі, якщо вони здобувають освіту.

Що ще слід знати особам з інвалідністю?