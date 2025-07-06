Сотні тисяч тонн: де в Україні найбільші поклади літію та скільки вони коштують

Українські родовища літію є одними із найбільших у Європі, їх запаси оцінюються у 500 тисяч тонн. Цей рідкісний метал я важливою частиною виробництва акумуляторів для електромобілів.

Які рідкісноземельні метали є в Україні

Українська земля містить 21 із 34 критичних елементів, визначених Європейським союзом. Водночас в Україні видобуваються 117 зі 120 видів сировини, що використовуються у світовій промисловості, пише 24 канал з посиланням на Money.pl.

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Чим важливий літій

Літій нерідко називають "білим золотом" – він вкрай важливий у розвитку автомобільної промисловості, особливо в контексті електромобілів. Однак його застосування набагато ширше: цей метал використовується для виробництва акумуляторів для мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів та навіть пилососів.

Цікаво! Очікується, що світовий обсяг видобутку літію у 2025 році сягне 1,5 мільйона тонн, а до 2030 року подвоїться. У липні 2025 року тонна цього метаталу коштує 8-10 тисяч доларів.

Де в Україні найбільші поклади літію

На території України розташовані чотири відомі родовища літію: Полохівське, Шевченківське, Добра та Крута Балка. За оцінками вчених Національної академії наук України, у 2022 році загальний обсяг сировини у цих родовищах становив близько 500 тисяч тонн.

Важливо! Родовище Крута Балка знаходиться у Запорізькій області – на окупованій Росією території. Інші розташовані на підконтрольних Україні територіях, хоча Шевченківське знаходиться безпосередньо у зоні бойових дій.

Нині жодне з цих родовищ не розробляється. Літій в Україні залягає на глибині до 300 метрів, що робить його видобуток потенційно складнішим і витратнішим порівняно, наприклад, з південноамериканськими країнами, де поширений відкритий спосіб видобутку.