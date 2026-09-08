Що відомо про інцидент

З основного гаманця Liquid Network вивели близько 4 тисяч біткоїнів – приблизно 95% усіх монет, які там зберігалися. Згодом так звані "білі хакери" повернули 3 400 біткоїнів, однак залишили собі активи приблизно на 47 мільйонів доларів, пише Bloomberg.

Щоправда, наслідки інциденту не обмежуються втраченими коштами. Злам привернув увагу до вразливостей інфраструктури навколо блокчейну – гаманців, систем зберігання активів та механізмів проведення транзакцій, від яких залежать користувачі.

Нікхіл Рагхувіра Генеральний директор компанії Predicate, яка надає інфраструктуру для дотримання регуляторних вимог у сфері блокчейну Це вкотре показує глобальним фінтех-компаніям та великим установам, що децентралізовані фінанси ще не готові до широкого застосування. Блокчейн добре підходить для фінансових розрахунків, однак DeFi поки не відповідають стандартам, які вважаються нормою на традиційних ринках.

Іншими словами, децентралізація, яку тривалий час вважали однією з головних переваг криптовалют, стає їхнім слабким місцем. Відсутність єдиного центру, здатного виправляти помилки, захищати активи чи покривати втрати, залишає користувачів залежними від розрізненої інфраструктури, у якій хакери продовжують знаходити вразливості, а кількість атак зростає:

від початку 2026 року хакери вже викрали близько 1,4 мільярда доларів унаслідок 250 зломів ;

тоді як за весь 2025 рік зафіксували 146 атак із втратами на 2,7 мільярда доларів.

У цьому й полягає головний парадокс крипторинку: цифрові активи створювали, щоб зменшити залежність від довіри до фінансових посередників. Однак інституційне майбутнє криптовалют дедалі більше залежить від надійності інфраструктури навколо блокчейну.

Нагадаємо, на початку серпня хакери зламали один із найпопулярніших "холодних" криптогаманців Coldcard, які вважають особливо надійним способом зберігання біткоїнів. Через вразливість у програмному забезпеченні зловмисникам вдалося викрасти близько 86 мільйонів доларів.