Що відомо про хакерську атаку на Coldcard

Ще наприкінці минулого тижня канадська компанія Coinkite попередила користувачів, що виявлена вразливість могла скомпрометувати ключі, які забезпечують захист їхніх біткойнів, пише Bloomberg. А вже за кілька днів зловмисники викрали близько 86 мільйонів доларів із понад 4,5 тисячі гаманців.

За попередніми даними, проблема виникла через вразливість у програмному забезпеченні, бо так звана seed-фраза – набір слів для відновлення доступу до криптогаманця – могла генеруватися передбачуваним способом, чим і скористалися хакери.

Анейрін Флінн Генеральний директор компанії Failsafe, яка спеціалізується на кібербезпеці Цей випадок руйнує уявлення про те, що криптовалюта повністю захищена лише тому, що зберігається офлайн. Сам пристрій лише генерує паролі, і якщо алгоритм, на якому він працює, має вразливість, ці паролі можна відтворити.

Ще в п'ятницю, 31 липня, збитки від атаки оцінювали приблизно у 38 мільйонів доларів, однак протягом вихідних сума викрадених коштів стрімко зросла. Зрештою, в Coinkite оголосили про випуск оновлення для всіх моделей, яких стосувалася проблема.

Зауважимо, що цьогоріч сума викраденої криптовалюти у світі помітно менша, аніж торік, проте кількість зламів продовжує бити рекорди. За перше півріччя 2026 року втрати від таких хакерських атак сягнули 972 мільйонів доларів проти 2,3 мільярда доларів за аналогічний період 2025 року.



Як змінювалася кількість хакерських атак на криптовалютні платформи / Інфографіка Bloomberg на основі даних TRM Labs

Водночас цьогоріч сталося вже 207 зламів, і це найвищий показник, зафіксований за будь-який шестимісячний період.

Нагадаємо, останніми тижнями курс біткоїна перебуває під тиском одразу кількох чинників. Окрім загальної невизначеності на світових фінансових ринках, на нього впливають і новини всередині криптоіндустрії. Наприклад, великі злами гаманців, бірж чи інших сервісів зазвичай негативно впливають на настрої інвесторів і можуть посилювати волатильність ринку.

Тож станом на 12:00 понеділка, 3 серпня, за даними Investing.com, курс біткойна коливався в межах 62 522 доларів США.