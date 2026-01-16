"Трамп" за 22 мільярди доларів: що відомо про один з найдорожчих військових кораблів США

Перший із запропонованих ВМС США лінкорів класу "Трамп" оцінили у приблизно 22 мільярдів доларів. Якщо спиратися на попередні оцінки, вийде, що він стане одним із найдорожчих військових кораблів за всю американську історію.

Що відомо про цей лінкор?

Потрібно розуміти, що про остаточну ціну говорити рано. Вона буде залежати від низки рішень, які ще не були ухвалені, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також На цей раз усе через США: як змінились ціни на дорогоцінні метали сьогодні

Що саме може вплинути на ціну корабля:

тоннаж;

чисельність екіпажу;

озброєння корабля.

Важливо! Попередня оцінювальна вартість цього корабля складала – 15,1 мільярда доларів.

Лінкор з керованими ракетами буде вдвічі більшим за будь-який крейсер чи есмінець, побудований ВМС США з часів Другої світової війни, але приблизно втричі меншим за авіаносець "Джеральд Р. Форд", який зараз є найдорожчим військовим кораблем США,

– повідомляє видання.

Нагадаємо, "Форд" було здано в експлуатацію ще у 2017 році. Його ціна складала – приблизно 13 мільярдів доларів, повідомляє PSDinfo.

Аналітик військово-морських сил Бюджетного управління Конгресу Ерік Лабс зауважив, що промислова база суднобудування США має певні слабкі сторони:

нестача кваліфікованої робочої сили;

проблеми, які можуть виникнути з ланцюгом поставок.

Саме ці фактори і спричинять зростання кінцевої вартості судна. За оцінки Лабса, ціна наступних кораблів може сягнути від 10 до 15 мільярдів доларів.

Що важливо знати про новий американський лінкор?