Який ліміт на зняття готівки діє в Україні

Для гривневих рахунків в Україні базове обмеження становить до 100 000 гривень на добу, повідомляє Національний банк України. Водночас конкретний банк або платіжна система може встановлювати додаткові технічні чи карткові ліміти, тому фактична сума, яку можна отримати за один день, може бути меншою.

Наприклад, у ПриватБанку клієнт може зняти з картки в банкоматі до 100 000 гривень на добу. При цьому діє проміжне обмеження – до 40 000 гривень протягом 3 годин, а для окремих категорій клієнтів може застосовуватися ліміт 20 000 гривень на 3 години.

Важливо також враховувати обмеження самого банкомата. Зокрема, пристрій може видати за одну операцію лише певну кількість купюр. У ПриватБанку, наприклад, стандартний банкомат може видати до 40 купюр за одну транзакцію, а банкомат із функцією ресайклінгу – до 99 купюр.

Якщо клієнт користується карткою іншого банку в банкоматі ПриватБанку, умови можуть бути суттєво жорсткішими: банк вказує обмеження до 20 000 гривень за одну операцію та протягом 3 годин.

Що змінилося для валютних рахунків

Для коштів на валютних рахунках Національний банк у серпні 2026 року збільшив денний ліміт зняття готівки в Україні зі 100 000 до 200 000 гривень в еквіваленті. Нове обмеження стосується саме готівкової іноземної валюти та є чинним після рішення НБУ від 10 серпня 2026 року.

Таким чином, якщо йдеться про гривневий рахунок, орієнтиром залишається 100 000 гривень на день, тоді як для валютного рахунку максимальний регуляторний ліміт становить 200 000 гривень в еквіваленті на день. Однак банк може встановлювати власні обмеження в межах своїх тарифів та умов обслуговування.

Окремо варто пам'ятати про комісії. Наприклад, у monobank зняття власних коштів тарифікується за правилами конкретної картки, а з кредитних коштів комісія може бути вищою. У преміальній картці IRON, зокрема, зняття власних коштів коштує 0,9%, а кредитних – 3%.

Тому перед зняттям великої суми варто перевірити встановлений саме для вашої картки ліміт у мобільному застосунку банку. Також для значної суми готівки доцільно заздалегідь уточнити її наявність у конкретному банкоматі або відділенні.

До слова, держава не встановлює для українців жодних законодавчих меж максимальної суми готівки, яку можна зберігати вдома. Однак варто пам'ятати, що накопичення знецінюються через інфляцію.